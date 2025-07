IDETE NA DOVOLENKU? Sem necestujte s malými deťmi, radia odborníci

Bratislava 9. júla (TASR) - Pri cestovaní s deťmi treba skôr dávať prednosť destináciám s časovo kratšími trasami. Pre deti mladšie ako dva roky nie je vhodná časovo náročná cesta lietadlom. S deťmi do troch rokoch sa neodporúča cestovať do tropických krajín, a to najmä pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. V súvislosti s dovolenkovou sezónou to pripomína Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



„Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávajte prednosť krajinám s časovo kratšími trasami, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu. Voľte skôr európsku destináciu, cestu vlastnou dopravou a miesta mimo preplnených hotelov,“ radí.



Deti mladšie ako tri roky by nemali cestovať do tropických krajín. Hrozbou sú možné infekčné ochorenia, exotické mikroorganizmy, jedovaté živočíchy či parazity. "Pri starších deťoch by už nemali byť cestovné obmedzenia, odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek podľa očkovacieho kalendára," poznamenal úrad.



Zároveň apeluje na to, aby ľudia venovali príprave na dovolenku dostatočnú pozornosť. „Leto prináša príjemné zážitky, zároveň je vhodné mať na pamäti aj rôzne zdravotné riziká, ktoré sa s týmto obdobím spájajú. Vopred sa oboznámte s podmienkami v cieľovej destinácii a nezabudnite zohľadniť všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť vaše zdravie,“ skonštatoval ÚVZ.