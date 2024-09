Radíme: Slivky obsahujú prospešné živiny, pomáhajú aj proti zápche

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slivky sú zdrojom množstva zdraviu prospešných živín. Okrem iného obsahujú sorbitol, ktorý má laxatívne účinky, čím pomáhajú proti zápche. Poukázala na to Natália Šranková z poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



"Slivky obsahujú pre zdravie dôležité vitamíny ako napríklad vitamín C a vitamíny skupiny B. Z minerálov obsahujú napríklad draslík, horčík či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, ktorá prispieva k udržaniu správnej činnosti čriev a pomáha pôsobiť preventívne proti zápche. Slivky navyše taktiež obsahujú sorbitol, ktorý má laxatívne účinky, čím slivky taktiež pomáhajú pri zápche," uviedla odborníčka.



Slivky tiež obsahujú rôzne fytochemikálie ako napríklad antokyány. "Antokyány sú pigmenty, ktoré sú koncentrované najmä v šupke sliviek a zabezpečujú jej tmavé sfarbenie. Antokyány majú antioxidačné vlastnosti," vysvetlila Šranková. Slivky obsahujú i pigmenty, patriace ku karotenoidom, ako je napríklad betakarotén, ktorý slúži na výrobu vitamínu A.



Odborníčka ozrejmila, že zrelé čerstvé slivky by mali byť na dotyk mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš mäkké. "Dobré je ich skladovať v chladničke. Tie, ktoré sú tvrdšie, možno nechať dozrieť v papierovom vrecúšku pri izbovej teplote. Spotrebovať je ich potrebné v priebehu niekoľkých dní," upozornila.