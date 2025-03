Radíme: Snežienku je zakázané úmyselne trhať či zbierať

Bratislava 10. marca (TASR) - Snežienka jarná je chránená rastlina, a preto je zakázané ju úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli. Taktiež ju nemožno držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak pochádza z voľnej prírody. Zákaz platí na celom území SR. Pre TASR to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.



Zákaz sa podľa ŠOP nevzťahuje na chránenú rastlinu, ktorá nepochádza z voľnej prírody alebo pre ktorú bola vydaná výnimka. Spoločenská hodnota snežienky je 200 eur.



"Priestupky poškodenia chránených rastlín sú riešené podľa závažnosti porušenia druhovej ochrany. Maximálna možná pokuta v blokovom konaní na mieste vybraná strážou prírody je do 300 eur, u mladistvých osôb 60 eur," priblížili ochranári. Dodali, že v prípade vyšších priestupkov sa vec postúpi na správne konanie.



Maximálna pokuta uložená v konaní pred orgánom ochrany prírody dosahuje výšku 9958 eur a takisto prepadnutie veci. "Ak sa osoba dopustí priestupku opakovane po tom, čo jej v predchádzajúcich dvoch rokoch za priestupok bola uložená sankcia, môže byť táto pokuta dvojnásobná, to jest maximálne do výšky 19.916 eur," skonštatovala ŠOP. Podnikateľovi alebo právnickej osobe hrozí za rovnaké protiprávne konanie pokuta do výšky 33.193 eur a rovnako prepadnutie veci.