Radíme:Špargľa sa uplatňuje v diétnom zvládnutí nadhmotnosti a obezity

Bratislava 26. mája (TASR) - Špargľa obsahuje množstvo vitamínov i minerálov, posilňuje imunitu, pôsobí proti zápalom, odvodňuje a podporuje trávenie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.



„Špargľa je bohatá na vitamíny - A, B1, B2, C, E, minerály ako draslík, fosfor, železo, horčík, vápnik, meď, selén a antioxidanty,“ priblížila Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ Bratislava. Je tiež dobrým zdrojom vlákniny a obsahuje len málo kalórií, preto sa s úspechom uplatňuje v diétnom zvládnutí nadhmotnosti a obezity. "Špargľa obsahuje asparagín, ktorý má močopudné účinky, preto sa odporúča pri chorobách obličiek", doplnila Klinčáková.



Čerstvú špargľu je podľa odborníkov vhodné upravovať čo najskôr po zbere. Ako uviedli, v chladničke ju možno uchovávať zabalenú v mokrej utierke asi päť dní bez toho, aby stratila svoje pozitívne vlastnosti. „Špargľa sa čistí zhora dole okrem hlavičky. Hodí sa do polievok, šalátov, do rizota či ako príloha k mäsu alebo aj samostatne s maslom,“ dodal úrad.



Ľudia so zvýšeným obsahom kyseliny močovej v krvi by mali špargľu konzumovať opatrne. „Táto zelenina obsahuje puríny, a preto vás po nej môže postihnúť záchvat dny,“ vysvetlil úrad.