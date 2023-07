Radíme: Správne dávkovanie je dôležité aj pri výživových doplnkoch

Bratislava 31. júla (TASR) - Medzi voľnopredajnými liekmi a výživovými doplnkami je viacero rozdielov. Na správne dávkovanie a interakcie však netreba zabúdať ani pri výživových doplnkoch. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.



Lieky slúžia na prevenciu vzniku a liečbu ochorenia. "Obsahujú jednu alebo viac účinných látok, musia prejsť niekoľkými fázami klinického skúšania," priblížil ŠÚKL. Ozrejmil, že nad liekmi vykonáva dohľad on.



Výživové doplnky zase slúžia ako doplnok stravy na podporu a ochranu zdravia. "Obsahujú koncentrované živiny, napríklad vitamíny alebo minerály, nemusia prejsť klinickým skúšaním, dohľad vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR," povedal ŠÚKL.



Niektoré vitamíny či minerály môžu byť podľa neho dostupné vo forme výživových doplnkov aj liekov. "Ide napríklad o vitamín C, D alebo horčík," dodal.



ŠÚKL apeluje na potrebu správneho dávkovania pri liekoch aj výživových doplnkoch. Ich nesprávne užívanie môže podľa neho ovplyvniť ich účinok.