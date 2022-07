Radíme: Staršie deti treba na riziká porúch zdravia upozorňovať

Levoča 27. júla (TASR) - Obdobie školských prázdnin prináša so sebou okrem iného aj riziká porúch zdravia. Tie sa podľa primára detského oddelenia v levočskej nemocnici Martina Tkáča týkajú skôr väčších detí a adolescentov, ktorých rodičia až tak nekontrolujú.



"V najnižších vekových kategóriách sa stretávame najčastejšie s hnačkovými ochoreniami spôsobenými prevažne vírusmi, sprevádzanými značnými známkami dehydratácie, keď je nutná aj infúzna liečba," priblížil jednu z komplikácií Tkáč. Pri letných horúčavách a pobyte v prírode je dôležité podľa neho sledovať u detí, ktoré majú výraznejší sklon k dehydratácii ako dospelí, dostatočný príjem tekutín a vyhýbať sa pobytu na priamom slnku.



Z ochorení dýchacích orgánov prevažujú v lete choroby spôsobené vírusmi, menej časté sú bakteriálne infekcie dolných dýchacích ciest. Za pomerne časté v tomto období udáva primár ochorenia slizníc ústnej dutiny, vírusovú - herpetickú etiológiu či choroby sprevádzané kožným výsevom, tzv. piatu a šiestu chorobu. S kúpaním na kúpaliskách sa prevažne u dievčat môžu častejšie vyskytovať infekcie močových ciest.



Samostatným problémom týkajúcim sa prevažne detí v dorastovom veku sú možné komplikácie s užívaním alkoholu, drog, fajčením a nadmerným užívaním energetických nápojov. "V poslednom období sme hospitalizovali tri dievčatá intoxikované alkoholom s poruchou vedomia, opakovaným vracaním a známkami dehydratácie. V týchto prípadoch nejde len o rozvrat vnútorného prostredia, ale môže dôjsť k aspirácii vývratkov s následnou poruchou prevzdušnenia pľúcneho tkaniva alebo rozvojom aspiračného zápalu pľúc," upozorňuje Tkáč.



Ďalšou, nie menej závažnou problematikou, sú podľa neho úrazy pri športe a turistike. Požitie drog alebo alkoholu je často pridruženou podmienkou vzniku úrazov, alebo dokonca utopenia. Aj dopravné úrazy, napríklad na bicykloch a kolobežkách, sú doménou väčších detí. Malé bývajú tiež účastníkmi dopravných nehôd, keď napríklad vbehnú do jazdnej dráhy auta. Primár upozorňuje, že ich zorné pole je oproti dospelým zúžené. "Preto si prichádzajúci dopravný prostriedok často nevšimnú," dodáva.



Problémy v lete spôsobujú aj alergické reakcie pri kontakte s rastlinami, požívaní potravy alebo poštípaní hmyzom. Niekedy hrozí aj rozvoj zápalového procesu s nutnosťou užívania antibiotík. V tejto problematike ja samostatnou jednotkou pohryzenie kliešťom s možnosťou prenosu infekcie, najčastejšie vznikom boreliózy. "Rodičia by mali mať stále na zreteli dostatočné poučenie detí a upozornenie na možné riziká. Nesamostatné deti by mali byť pod dohľadom rodičov alebo zodpovedných starších súrodencov," uzatvára Tkáč.