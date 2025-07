Radíme: Strava by mala byť v lete ľahko stráviteľná

Bratislava 7. júla (TASR) - V lete sa pre vysoké teploty a potenie zvyšujú straty vody a minerálov z ľudského tela. Je preto dôležité dopĺňať ich správnym pitným režimom a vhodným stravovaním. Strava by mala byť v lete ľahko stráviteľná, no s dostatkom výživných látok. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.



„Zložením má byť vyvážená a pestrá. Mala by obsahovať dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín,“ priblížila Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia RÚVZ. Naopak, vyhýbať sa treba jedlám a potravinám bohatým na tuky (najmä nasýtené) a jednoduché sacharidy.



U detí je dôležité obmedziť nadmerný príjem sladkostí a nahradiť ich zeleninou a ovocím, najlepšie chemicky neošetreným. U starších ľudí netreba zabúdať ani na vekom obmedzenú chuť do jedla, čo je možné vyriešiť používaním byliniek pri príprave jedál, ktoré povzbudia chuť. Úrad dodal, že starší ľudia majú takisto znížené nároky na energetickú hodnotu stravy v dôsledku spomaleného metabolizmu a menšej fyzickej aktivity.



Na tepelnú prípravu jedál v lete odborníci odporúčajú zvoliť varenie, dusenie, pečenie a grilovanie namiesto vyprážania a fritovania vo veľkom množstve tuku. „V letných mesiacoch je potrebné vo zvýšenej miere dbať na uplatňovanie hygienických zásad pri príprave, skladovaní a manipulácii s potravinami a jedlami,“ upozornil úrad. Osobitne dôležité je to podľa jeho slov v prípade tzv. epidemiologicky rizikových potravín, ako sú napr. dojčenská a detská výživa, lahôdky, cukrárske výrobky či zmrzlina.