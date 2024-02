Radíme: Surovú hydinu a vajcia treba pripravovať mimo iných potravín

Bratislava 5. februára (TASR) - Surovú hydinu a vajcia treba skladovať a pripravovať oddelene od ostatných potravín. Pri manipulácii s nimi je dôležité dôkladné umývanie pracovných plôch, kuchynského náradia a rúk. Odporučil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci preventívnych odporúčaní proti prenosu vírusu vtáčej chrípky.



Radí aj odstraňovať obaly, v ktorých boli hydina či vajcia zabalené. Rozmrazovať hydinu odporúča na podnose v chladničke, pričom je takisto dôležité odstraňovať tekutinu, ktorá pri rozmrazovaní vyteká.



Všetky jedlá z hydiny vrátane vajec je podľa ÚVZ potrebné tepelne upraviť minimálne pri teplote 70 stupňov Celzia. "Presvedčte sa pri tepelnej úprave, či šťava z mäsa hydiny je číra a nie ružová, či mäso hydiny nie je červené alebo ružové, a v prípade vajec, či sú bielky a žĺtky pevné," priblížil. Pri manipulácii so surovou hydinou či vajcami odporúča používať oddelený riad a pomôcky.



Rovnako dôležité je dodržiavať hygienu, najmä umývať si ruky, pri chove domácej hydiny. "V prípade zmeny správania hydiny je potrebné okamžite informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR," upozornil úrad. Kontaktovať ju treba aj v prípade nájdenia uhynutých vtákov, možno zavolať aj na číslo 112. "Nedotýkajte sa kadáveru, vyvarujte sa akéhokoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom, jeho výlučkami a kontaminovanými predmetmi (povrch vajec, predmety v kuríne a pod.)," spresnil.



Chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky je infekčné ochorenie, ktoré sa obvykle prejavuje primárne respiračnými príznakmi. Klinický priebeh u ľudí závisí od vlastností vírusu a od predchádzajúceho zdravotného stavu pacienta. Často je charakterizovaný počiatočnou horúčkou a kašľom s rýchlou progresiou do ochorenia dolných dýchacích ciest. Ochorenie však môže prejsť aj do respiračného zlyhania, náhleho poškodenia pľúc a zlyhania vnútorných orgánov.