Radíme: Tehotná žena by mala samoliečbu liekmi znížiť na najkratší čas

Bratislava 27. novembra (TASR) - Tehotná žena by mala samoliečbu liekmi znížiť na čo najkratší čas a pri bežnom ochorení by sa mala zamerať primárne na nefarmakologické opatrenia. TASR o tom informoval farmaceut Jakub Ďurčík. Upozornil, že nie všetky lieky sa môžu užívať v každom trimestri.



"Tehotná žena by sa mala vyhnúť užívaniu liekov v prvom trimestri a v tomto období by mala dať prednosť režimovým opatreniam," uviedol farmaceut. Doplnil, že pri samoliečbe platí pravidlo, že sa užíva iba liek, ktorý je v terapii overený a na jeho užívanie je daná jasná indikácia.



Pri nevoľnosti a zvracaní, ktoré postihujú väčšinu žien v prvom trimestri, je dôležitá hydratácia. Ako ďalej spresnil Ďurčík, nevoľnosť môžu potláčať aj probiotiká. "Pri zle zvládanej nevoľnosti a zvracaní môže lekár odporučiť liek s obsahom doxylamínu a pyridoxínu," poradil odborník.



Pri ochorení dýchacích ciest môže žena užiť prípravky s výťažkom zo skorocelu. "Viac možností je v druhom a treťom trimestri, keď sa po porade s lekárom krátkodobo môžu podávať aj lieky s obsahom ambroxolu, guajfenezínu či bromhexínu," špecifikoval farmaceut. Dodal, že pri bolesti v hrdle nie je vhodné kloktať šalviou či jódom. Na odpuchnutie slizníc poradil ženám hypertonickú morskú vodu. Upozornil tiež, že látka pseudoefedrín, ktorá sa nachádza vo vybraných liekoch proti nachladnutiu, je v tehotenstve zakázaná.



Na zníženie horúčky je vhodný paracetamol a v prvom a druhom trimestri sa krátkodobo môžu užívať aj lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej či ibuprofénu. "Obe tieto liečivá sú však v treťom trimestri zakázané," poznamenal odborník. Tehotenstvo je kontraindikáciou aj na používanie mastí či gélov s obsahom diklofenaku.



V prípade zápchy radí Ďurčík ženám užiť glycerínové čapíky, laktulózu či probiotiká. Na hnačku je vhodnou voľbou čierne uhlie a na pálenie záhy môžu tehotným ženám pomôcť antacidá bez obsahu hlinitých solí.