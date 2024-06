Radíme: Tvorba kolagénu sa po 25. roku znižuje, treba ho včas dopĺňať

Bratislava 10. júna (TASR) - Kolagén pomáha v boji proti starnutiu pleti. Jeho tvorba sa asi po 25. roku života v tele znižuje. Hladiny kolagénu preto treba začať včasne dopĺňať. Upozornila na to farmaceutka Martina Beniačová zo žilinskej lekárne siete Dr. Max. Poukázala na to, že hladiny možno zvýšiť doplnkami stravy, ale kolagén obsahujú aj niektoré potraviny.



"Kolagén sa podieľa na tom, aby spojivové tkanivá svalov či kostí zostávali stále dostatočne pevné, vďaka čomu sú schopné nepretržite plniť svoju funkciu a rovnako ľahšie a lepšie zvládať záťaž, ktorá je na ne každý deň kladená. Vďaka svojim účinkom sa právom nazýva aj bielkovinou mladosti. Vďaka kolagénu pociťujeme menšie bolesti kĺbov, kostí a chrbtice. Dokáže taktiež urýchliť hojenie zlomenín, spomaliť rednutie kostí, zlepšiť elasticitu pleti a pomáha aj pri vypadávaní vlasov," priblížila.



To, že telo produkuje menej kolagénu, môžu ľudia podľa farmaceutky spozorovať na svojej tvári. Upozornila na to, že tvár môže vyzerať sucho, ochabnuto a viditeľné sú vrásky. "Medzi ďalšie príznaky môžu patriť suché vlasy, štiepiace sa nechty či pigmentové škvrny. Postupný úbytok kolagénu môže ovplyvniť aj pohybový aparát. Dochádza k zhoršeniu stavu kostí, oslabeniu svalov, zníženiu pružnosti šliach, zmenám na kĺboch a chrupavkách," ozrejmila.



Apelovala preto na to, aby ľudia začali dopĺňať hladiny kolagénu včas. "Môžeme tak ochrániť svoju kožu, kosti, svaly, kĺby a zabezpečiť, aby boli dlhšie zdravé," podotkla. Informovala, že na trhu sú rôzne druhy kolagénov. Okrem doplnkov stravy ho možno podľa nej prijímať aj z jedla. Tvorbu kolagénu podporujú napríklad sójové produkty, červené ovocie (jahody, jablká), zelenina (paradajky, olivy, avokádo, kapusta, repa), ľanové semiačka či losos. "Dôležité pre vstrebávanie a tvorbu nového kolagénu sú aj vitamíny, a to predovšetkým vitamín C a zinok," dodala Beniačová.