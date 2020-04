Účinnosť látkového rúška sa znižuje po dvoch hodinách

Bratislava 22. apríla (TASR) – Látkové rúško by malo byť vyrobené z bavlny alebo husto tkanej látky a človek by ho nemal nosiť dlhšie ako jednu až dve hodiny. "Ak ideme medzi ľudí na dlhší čas, je potrebné si tvárové rúško obmieňať," upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webovej stránke.



"S dlhším časom nosenia sa účinnosť rúška znižuje," tvrdia odborníci z ÚVZ a Státního zdravotního ústavu ČR. Tvárové rúško z látky podľa nich po použití treba vyprať v práčke na 60 stupňov Celzia s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne ho päť minút vyvariť vo vode, ktorá by mala mať 100 stupňov Celzia.



Po usušení treba rúško z látky vyžehliť z oboch strán suchým teplom. Pri žehlení nie je podľa odborníkov vhodné používať paru.