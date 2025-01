Radíme: Únavu po sviatkoch pomôžu prekonať bylinky či magnézium

Bratislava 8. januára (TASR) - Únavu, stres či horšiu náladu z návratu do pracovného kolobehu po sviatkoch pomôžu prekonať bylinky či magnézium. Na úpravu trávenia je vhodné mastné a vyprážané jedlá nahradiť ľahšími jedlami. Odporučila to farmaceutka Katarína Birošíková z lekárne Dr. Max.



"Dôležité je zamerať sa na to, jesť pravidelne a dodržiavať pitný režim - minerálna voda alebo bylinkové čaje (zázvor, mäta). V lekárni dostať tablety s obsahom pankreatických enzýmov prípadne žalúdočné kvapky, ktoré vám napomôžu znova naštartovať trávenie," radí farmaceutka.



Vysvetlila, že počas sviatkov často narušíme rôzne rutiny, či už spánkové, stravovacie alebo pohybové. Jednou z ciest na úpravu spánkového režimu sú rastlinné výťažky ako medovka lekárska, ľubovník bodkovaný, valeriána lekárska, chmeľ obyčajný či levanduľa úzkolistá. Farmaceutka spresnila, že sa môžu používať samostatne ako čajovina, alebo ich výťažky v tabletách. "Podporujú uvoľnenie, uľahčujú zaspávanie a taktiež pôsobia proti stresu a úzkosti," ozrejmila.



Birošíková podotkla, že proti únave pozitívne účinkuje aj magnézium. Pravidelné užívanie magnézia podľa nej dopomáha k správnemu fungovaniu nervovému systému a k správnej funkcii psychiky. "Pre zvýšenie energie a zlepšenie odolnosti voči stresu sa využívajú byliny ako ženšen alebo maca," doplnila.



Podľa slov odborníčky je v poriadku byť po dlhšom čase mimo pracovného tempa lenivejší. Schôdzky a úlohy, ktoré nehoria, odporúča odložiť na neskôr. "Sústreďte sa na to, čo je najdôležitejšie. Takýmto spôsobom si urobíte vo veciach prehľad a vyhnete sa pocitu zahltenia," uzavrela.