RADÍME: Úzky kontakt s pozitívnym na ochorenie COVID-19 treba nahlásiť

Bratislava 12. októbra (TASR) – Ak je človek presvedčený o rizikovosti svojho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na nový koronavírus a zistí, že pri epidemiologickom šetrení nebol ako úzky kontakt uvedený, mal by zostať v izolácii a svoju vedomosť oznámiť zdravotníkom. Tí rozhodnú, či je jeho podozrenie opodstatnené a či sa podrobí testovaniu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).," priblížil ÚVZ. Epidemiologicky rizikovým, "úzkym" kontaktom je nielen priamy fyzický kontakt, ale aj osobný kontakt na vzdialenosť do dvoch metrov na čas dlhší ako 15 minút a nechránený priamy kontakt v uzavretom prostredí, takisto dlhší čas ako 15 minút. Rizikové je aj sedenie vedľa pozitívneho prípadu do dvoch sedadiel v lietadle.Ako ÚVZ doplnil, potrebu testovania vie osoba s podozrením zistiť aj prostredníctvom online formulára na adrese https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php . V ňom je nutné vyplniť všetky polia v červenom rámčeku a v časti "Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia" označiť možnosť "bol som v kontakte s pozitívne testovanou osobou". Vtedy sa v dotazníku objavia ďalšie políčka pre zadanie údajov o pozitívnom prípade a podrobností o kontakte s ním. Ak zadané dáta potrebu testovania preukážu, posudzovaný dostane sms správu s časom a miestom odobratia vzorky.Testovanie sa realizuje najskôr v piaty deň od posledného kontaktu s chorým a jeho výsledok sa testovaný dozvie najneskôr do 96 hodín od odberu.Epidemiológovia zdôraznili, že desaťdňovú karanténu je potrebné dodržať aj v prípade testu s negatívnym výsledkom, "" vysvetlili. Ak sa v čase izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, pacient má kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zváži realizáciu opakovaného testu.