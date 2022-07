Radíme: V horúčavách je dôležité nepodceniť riziko úpalu

Bratislava 20. júla (TASR) – Počas horúčav je dôležité nepodceniť riziko úpalu a úžehu. Pozor si tiež treba dávať na zvýšenú fyzickú námahu. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Pri fyzickej aktivite je dôležité si robiť časté prestávky v tieni a v čase medzi 10. až 16. hodinou obmedziť pobyt na slnku. "Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny, ideálne do 7. hodiny ráno," doplnil ÚVZ.



Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu. "Deti do šesť mesiacov nenatierajte krémami s ochranným faktorom (SPF), keďže tieto deti na slnko vôbec nepatria. Chránime ich slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie," povedala vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade. Deti a zvieratá by tiež nikdy nemali ostať v zaparkovanom aute.



Riziká spojené s horúčavami znižuje aj vhodné oblečenie. Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb a z prírodných materiálov. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože bránia odparovaniu potu. ÚVZ pripomenul, že je potrebné chrániť sa v exteriéri pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu.