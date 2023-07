Radíme: V lete treba byť pri príprave a skladovaní potravín opatrný

Bratislava 26. júla (TASR) - V lete treba byť pri príprave a skladovaní potravín opatrný. Riziko ochorení z potravín možno znížiť dodržiavaním viacerých zásad. Uviedla to zástupkyňa hlavného hygienika SR Katarína Kromerová.



"Kupujte len také množstvo a druhy potravín, ktoré ste schopní skonzumovať do vyznačeného dátumu spotreby, a pre ktoré máte zaistené podmienky skladovania podľa pokynov výrobcu na obale. (...) Pri nákupe uprednostňujte tepelne spracované potraviny, napríklad pasterizované mlieko pred surovým," odporučila.



Odborníčka tiež apeluje na to, aby ľudia jedli pokrmy z mäsa, hydiny a vajec len dostatočne tepelne spracované. Teplota by mala podľa jej slov dosiahnuť najmenej 70 stupňov Celzia vo všetkých častiach spracovanej potraviny. "Presvedčte sa pri tepelnej úprave, či šťava z mäsa hydiny je číra a nie ružová, či mäso hydiny nie je červené alebo ružové, a v prípade vajec, či sú bielka a žĺtka pevné," doplnila.



Poukázala na to, že najdôležitejšie zásady prevencie spracovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) do piatich kľúčov k bezpečnejším potravinám. Ide o potrebu udržiavania čistoty, oddeľovania surových potravín a uvarených pokrmov, používania zdravotne bezpečnej vody a surovín, skladovania potravín pri bezpečnej teplote a dôkladnosti pri varení a ohrievaní.