Radíme: V používaní zimných pneumatík sa na Slovensku nič nemení

Bratislava 7. októbra (TASR) - V používaní zimných pneumatík sa na Slovensku nič nemení. Na sociálnej sieti to zdôraznilo Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že vo verejnom priestore kolujú nepravdivé informácie, že od 1. októbra sa na Slovensku môžu používať iba pneumatiky označené horským symbolom.



"Slovenská legislatíva umožňuje vodičom v zimnom období používať pneumatiky na jazdu na snehu označené horským symbolom (horský štít so snehovou vločkou alebo snehová vločka v horskom štíte s tromi vrcholmi) alebo pneumatiky s označením M+S, M.S alebo M&S," podotkol rezort.



Nepravdivé informácie podľa neho uvádzali, že na Slovensku sú od 1. októbra povolené iba pneumatiky označené horským symbolom. Podľa ministerstva tieto pneumatiky povinné nie sú, symbol však vodičov informuje, že ich výkon v snehových podmienkach bol overený a pneumatiky tak spĺňajú určité kritériá.



Rezort pripomenul, že zákon o cestnej premávke nestanovuje presný dátum, odkedy majú byť pneumatiky prezuté. "Hovorí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, vodič môže v cestnej premávke použiť motorové vozidlo kategórie M1 a N1, len ak je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami," vysvetlilo ministerstvo. Autobusy a nákladné autá majú byť prezuté aspoň na jednej hnacej náprave okrem tohto obdobia aj od 15. novembra po koniec marca.



Polícia podľa ministerstva radí autá v zimnom období prezúvať. Jazda s nimi je oproti jazde s letnými bezpečnejšia. Varovala tiež, že za nesplnenie podmienky mať zimné pneumatiky hrozí pokuta 50 eur. V správnom konaní až 100 eur.



"Pri ceste do zahraničia odporúčame vodičom, aby si overili pravidlá používania zimných pneumatík v tom-ktorom štáte," odporučilo ministerstvo.