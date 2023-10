Radíme: V úsekoch so zvýšeným výskytom zveri treba jazdiť predvídavo

Bratislava 18. októbra (TASR) - V rizikových úsekoch so zvýšeným výskytom zveri treba jazdiť pomalšie a predvídavo. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. Pripomenula, že po zrážke so zverou má vodič zavolať políciu, ktorá informuje príslušnú inštitúciu a pomôže aj s odstránením prekážky z cesty.



"V žiadnom prípade ju nenakladajte do auta," uviedli policajti. Zdôraznili, že neoprávnené prisvojenie cudzej zveri možno kvalifikovať ako trestný čin pytliactva a hrozí zaň trest odňatia slobody na dva roky.



Mimoriadna opatrnosť je potrebná aj tam, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa zver na ceste objaví. "Obzvlášť tam, kde je možné predvídať výskyt zvierat, a to hlavne na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty, na cestách vedúcich medzi lesnými porastmi a poľami a na cestách vedúcich okolo vodných tokov," doplnila polícia.



Zároveň upozornila, aby vodiči nestrhli volant pri vysokej rýchlosti, keďže následky šmyku môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom. Ak vodič videl na úseku zver, je potrebné spomaliť, keďže je podľa polície veľká pravdepodobnosť, že jej bude viac. Podotkla, že lesná a poľná zver sa objavuje pri cestách najčastejšie v ranných hodinách a v podvečer.