Radíme: Vápnik pozitívne ovplyvňuje veľa procesov v tele

Bratislava 25. mája (TASR) – Vápnik podporuje kostné zdravie, jeho pozitívne zdravotné účinky sú však širokospektrálne. „Tento minerál sa okrem významnej stavebnej funkcie zúčastňuje na kontrakcii svalových vlákien vrátane tých v srdci, optimalizácie procesu trávenia či prenosu nervových vzruchov. Ako dôležitá súčasť procesu zrážania krvi je potrebný pri akomkoľvek zranení,“ hovorí všeobecná lekárka a odborníčka na výživu Alexandra Frolkovičová.



Vápnik ovplyvňuje rast kostí, preto treba u detí a mládeže dbať na jeho dostatočný príjem. Na vápnik by však nemali zabudnúť ani tehotné ženy, pretože približne 80 percent všetkého vápnika v kostiach novorodencov sa do nich zabuduje počas tretieho trimestra matkinho tehotenstva. Na dostatočný príjem vápnika by mali dať pozor aj seniori, lebo vo vyššom veku začína postupne rednúť kostná hmota a zvyšuje sa riziko osteoporotických zlomenín.



Najbohatším zdrojom vápnika je podľa lekárky mlieko a mliečne výrobky, teda živočíšne produkty, avšak nachádza sa aj v rastlinných potravinách, najmä v strukovinách, sóji a výrobkoch z nej, napríklad v tofu. Tiež v brokolici, špenáte, kapuste, bylinkách, napríklad petržlenovej vňati, pažítke či bazalke, ale aj orechoch a semenách.



Ľudí podľa štatistík najčastejšie trápia močové kamene tvorené vápnikom. Príjem vápnika však nezvyšuje riziko ich vzniku. „Ak vápnik prijímame v jeho prirodzenej forme, teda ak je súčasťou našej stravy, v ideálnom prípade tej rastlinnej, riziko tvorby močových kameňov znižujeme,“ tvrdí Frolkovičová.