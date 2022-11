Radíme: Veľký význam v odhalení cukrovky majú preventívne prehliadky

Handlová 16. novembra (TASR) - Diabetes mellitus nebolí, ale zabíja. Na Slovensku ním trpí každý 14. obyvateľ, až 25 percent pacientov pritom o svojom ochorení netuší. Veľký význam v odhalení cukrovky preto majú preventívne prehliadky u všeobecného lekára. Uviedla to diabetologička nemocnice v Handlovej Viera Kubíková.



Cukrovka je chronické metabolické ochorenie, ktoré vzniká v prípade, že podžalúdková žľaza nedokáže vytvárať dostatočné množstvo inzulínu, alebo ho tvorí normálne až zvýšene, avšak tkanivá v tele sú nedostatočne citlivé na účinok inzulínu. Deficit tohto hormónu má za následok zvýšenie hladiny cukru v krvi. "Diabetes mellitus 1. typu vzniká najčastejšie v detstve alebo v dospelosti a máva dramatický priebeh, ktorý sa nedá prehliadnuť. Cukrovka 2. typu má, naopak, pomalý a nenápadný priebeh, príznaky môžu aj celkom chýbať," upozornila Kubíková.



Práve cukrovka 2. typu, ktorá sa začína obvykle po 40. roku života, je podľa nej rozšírenejšia, postihuje až 90 percent všetkých diabetikov. Jej príznaky sú však často veľmi mierne, preto sa stáva, že ju odhalia v rámci preventívnej prehliadky. Následne musí všeobecný lekár pacienta odoslať na diabetologické vyšetrenie. "Ak je ochorenie odhalené v začiatočných štádiách, postačuje liečba tabletkami, prípadne modernými injekčnými liečivami. Ak sa však zhoršuje, prípadne je odhalená neskoro, býva aj pri tomto type cukrovky potrebná inzulínová liečba," vysvetlila lekárka.



Medzi varovné príznaky cukrovky patrí časté močenie, zvýšený smäd, rýchly úbytok hmotnosti, únava, neschopnosť sa koncentrovať, zhoršenie zraku, svrbenie tela, opakované infekcie, zlé a zdĺhavé hojenie rán či tŕpnutie rúk. "Príznaky bývajú výraznejšie pri cukrovke 1. typu, majú často dramatický priebeh, je prítomné zrýchlené dýchanie, bolesti brucha, v dychu je cítiť acetón, prípadne pacient upadá do bezvedomia a musí byť umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti," priblížila diabetologička.



Pri cukrovke 2. typu však podľa nej môžu byť príznaky veľmi nenápadné, preto majú veľký význam preventívne prehliadky u všeobecného lekára, kde sú kontrolované aj hodnoty cukru v krvi, prípadne v moči.



Významnými rizikovými faktormi pre vznik cukrovky sú zlá životospráva, nedostatok fyzickej aktivity, obezita, genetika, vek, stres a fajčenie. "Faktory, s výnimkou dedičnej predispozície, dokážeme ovplyvniť a znížiť tak riziko vzniku a rozvoja tohto ochorenia. Ak je však už diabetes prítomný, je celoživotný. Liečbu tvorí súbor opatrení, z ktorých je každá zložka veľmi dôležitá. Je to teda nielen pravidelné užívanie odporúčanej liečby či aplikácia inzulínu, ale aj vhodná diéta s obmedzením cukrov, tukov a primeraná fyzická aktivita, na čo mnohí diabetici zabúdajú," uzavrela Kubíková.