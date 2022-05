ŠÚKL: Dobré načasovanie užívania lieku pomáha správne zacieliť liečbu

Bratislava 16. mája (TASR) - Vhodné načasovanie užívania lieku pomáha predísť nežiadúcim účinkom a pomáha správne zacieliť liečbu. Na sociálnej sieti na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Pokyny k užívaniu liekov poskytuje lekár, prípadne lekárnik.



Pri načasovaní prihliada lekár napríklad na hladinu účinnej látky v tele. "Každá dávka lieku obsahuje presné množstvo účinnej látky, ktorá sa vstrebáva v určitom časovom intervale. Pri niektorých liekoch, ako napríklad antibiotiká, je dôležité, aby bola hladina účinnej látky v tele počas celej doby liečby rovnomerná," priblížil.



Na užívanie niektorých liekov má vplyv aj to, v ktorej časti dňa ich pacient užije. Užitie napríklad liekov na spanie ráno by bolo podľa ústavu kontraproduktívne. Vstrebávanie a účinnosť lieku môže ovplyvniť tiež stravovací režim. "Informácie o tom, či užiť liek pred jedlom, po jedle alebo nalačno nájdete v písomnej informácii pre používateľa," upozornil.