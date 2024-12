Radíme: Vianočné menu môže byť chutné aj zdravé

Bratislava 23. decembra (TASR) - Štedrovečerné menu môže byť chutné a zdravé zároveň. Treba si ho vopred dobre naplánovať a nákupy potravín voliť primerane. Pripomenul to viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie Peter Minárik. Ľuďom odporučil zmeniť niektoré tradičné recepty tak, aby boli ľahšie stráviteľné a menej kalorické.



"Do zdravého arzenálu vianočných potravín určite patrí ryba. Nemusí to byť práve tradičný kapor, skúste lososa, sumčeka pangasiusa, tresku alebo tuniaka. Klobásky a ďalšie údeniny buď úplne vynechajte, alebo z nich kúpte iba symbolické množstvá na ozdobu napríklad kapustnice. Samozrejme, nesmie chýbať kapusta - tradične sa kupuje kyslá, ale pouvažujte aj nad receptami zo surovej," poznamenal.



Minárik tiež odporučil čerstvé a sušené ovocie, orechy a rastlinné jadrá namiesto sladkostí. "Ako prílohu k rybe skúste miesto tradičných majonézových krumplí urobiť odľahčený šalát - použite napríklad zemiaky, cestoviny, jabĺčka s jogurtom a troškou kyslej smotany," poradil.



Ľudom pripomenul aj ďalšie zásady stravovania počas Vianoc. Apeloval na nich, aby nevytvárali zbytočné zásoby potravín a nepiekli príliš veľa druhov a príliš veľké množstvo vianočného pečiva. Mali by podľa jeho slov hľadať tiež kompromisy medzi tradíciami a rozumnými inováciami pri príprave vianočného menu.