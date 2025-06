Radíme: Viete, akú teplotu odporúčajú odborníci v klimatizovanom aute?

Bratislava 30. júna (TASR) - Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, najmä pri dlhších cestách. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Aj v prípade auta sa odporúča dodržiavať ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri v rozmedzí päť až sedem stupňov Celzia.



„Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. Aj v aute tak platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak z auta často vystupujete a nastupujete, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší,“ radí ÚVZ na sociálnej sieti.



Klimatizáciu v aute odporúčajú odborníci časovo regulovať, na desať až 15 minút za hodinu. „Prúd chladného vzduchu smerujte tak, aby nefúkal priamo na posádku. Najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám,“ uviedol úrad verejného zdravotníctva. Pri nesprávnom nasmerovaní chladného prúdu vzduchu do tváre dochádza k vysušovaniu kože, očí, zápalom očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam zubov a trojklaného nervu.



„Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo,“ priblížil ÚVZ. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú. ÚVZ preto odporúča zlikvidovať ich antibakteriálnym sprejom.