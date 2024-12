Radíme: Vitamín C podporuje imunitu či vstrebávanie železa

Bratislava 9. decembra (TASR) - Vitamín C podporuje imunitu, zlepšuje vstrebávanie železa a podporuje tvorbu kolagénu. Ako silný antioxidant tiež chráni bunky pred poškodením. Jeho pravidelný príjem je o to dôležitejší, že si ho ľudské telo nedokáže samo vytvárať ani ukladať do zásoby. Poukázal na to hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre klinickú imunológiu a alergiológiu, prednosta Ústavu klinickej imunológie, alergiológie a orgánových transplantácií Slovenskej zdravotníckej Univerzity Peter Pružinec.



"Vitamín C je jedným z najdôležitejších prvkov pre správne fungovanie imunity. Pravidelný príjem tohto vitamínu pomáha nielen predchádzať infekciám, ale aj skracovať ich priebeh a zmierňovať príznaky," priblížil.



Nedostatok vitamínu C sa podľa jeho slov prejavuje nenápadne - únavou, podráždenosťou či oslabenou imunitou. Môže sa tiež vyskytnúť väčšia krvácavosť, po poranení väčšie modriny či pomalšie hojenie rán. Ak chýba vitamín C dlhodobo, jeho absencia môže viesť až k vážnym zdravotným problémom, upozornil odborník. Ozrejmil, že nedostatok sa môže prejaviť najmä u ľudí, ktorí majú špeciálne upravenú diétu, napríklad siloví športovci vynechávajúci sacharidy alebo obézni pacienti, ktorí sú na rôznych stravovacích extrémoch.



Pružinec apeluje na to, že je však potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie vitamínu C. "Príliš vysoké dávky neprinesú žiadny ďalší efekt, pretože organizmus si vitamín C neukladá a jeho nadbytok jednoducho vylúči," vysvetlil. V čase zvýšenej záťaže, napríklad pri ochoreniach alebo počas náročných dní, sa potreba vitamínu C zvyšuje. Odborníci odporúčajú pre zdravých dospelých dennú dávku 80 miligramov, no pri chorobe alebo veľkej fyzickej záťaži môže byť vhodné zvýšiť dávkovanie až na 500 či 1000 miligramov denne.