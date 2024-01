Radíme: Vlašské orechy pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu

Bratislava 8. januára (TASR) - Konzumácia vlašských orechov pomáha znižovať hladinu cholesterolu, riziko artériosklerózy a infarktu. "Mali by ich preto pravidelne konzumovať ľudia, ktorých trápia srdcovocievne ochorenia, pri hrozbe infarktu alebo po jeho prekonaní," vysvetlila Katarína Blažová z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Orechy obsahujú mastné kyseliny, ktoré tvoria primárny zdroj energie pre srdcové bunky, a vitamín B1 podporujúci svalové funkcie. RÚVZ na sociálnej sieti priblížil, že podľa viacerých výskumov pravidelná konzumácia orechov, aspoň za hrsť denne, znižuje riziko infarktu až o polovicu. Pre ich nízky obsah uhľohydrátov a vysokej nutričnej hodnote sú podľa Blažovej veľmi prospešné aj pre ľudí trpiacich cukrovkou.



Štúdie u seniorov potvrdili, že pravidelná konzumácia orechov výrazne prispieva k zlepšeniu pamäte a môže pomáhať v spomalení progresu Alzheimerovej choroby. Pre obsah esenciálnych mastných kyselín, lecitínu, fosforu a vitamínu B6 sú podľa RÚVZ výbornou potravou pre mozog. V orechoch je tiež obsiahnutý vysoký podiel medi, ktorá napomáha vstrebávaniu železa v čreve a prevencii málokrvnosti.



Orechy podľa odborníkov z RÚVZ zlepšujú aj duševnú výkonnosť a navracajú rovnováhu nervovej sústavy, preto by ich mali jesť hlavne študenti a duševne pracujúci ľudia, ktorých trápi depresia, stres a podráždenosť. Vlašské orechy totiž obsahujú bioaktívne látky, ako sú fytosteroly, gamatoferol, omega-3 mastné kyseliny a rôzne antioxidačné polyfenoly.



RÚVZ pripomenul, že na orechy možno byť aj alergický. Upozornil, že pokiaľ má niekto podozrenie na alergiu na orechy, mal by sa ich snažiť vyvarovať, prípadne sa poradiť s lekárom, ako postupovať ďalej.