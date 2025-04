Radíme: Voči pokute je možné podať odpor

Bratislava 30. apríla (TASR) - Voči pokute za parkovanie v rámci objektívnej zodpovednosti je možné podať odpor. Občan tak môže urobiť do 15 dní od doručenia pokuty. Podať ho musí písomne, buď v listinnej podobe, alebo elektronicky cez elektronickú schránku priamo orgánu, ktorý pokutu vydal. Držiteľ vozidla však pokutu nesmie v takom prípade uhradiť, inak bude odpor automaticky odmietnutý. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová.



„Správny orgán po doručení odporu individuálne posudzuje všetky dôvody, ktoré v ňom držiteľ vozidla uviedol (k zastaveniu správneho konania môže dôjsť napríklad v prípade neočakávanej technickej chyby, ak systém nezaevidoval úhradu príslušného poplatku alebo ak neúmyselne pochybil vodič pri zadávaní EČV, prípadne kódu konkrétnej regulovanej zóny, ale dokáže hodnoverne preukázať, že požadovaný poplatok v čase parkovania v zóne uhradil),“ uviedla hovorkyňa s tým, že každá pokuta obsahuje aj poučenie, ako má občan postupovať v prípade podania odporu alebo zaplatenia pokuty.



Krajčovičová vysvetlila, že mestské a obecné polície môžu v rámci svojej pôsobnosti riešiť vo všeobecnosti priestupky a udeľovať za ne sankcie. Je to tak napríklad v oblasti verejného poriadku, životného prostredia či občianskeho spolunažívania. V oblasti dopravy môžu mestské či obecné polície pokutovať okrem parkovania aj niektoré iné prípady porušenia predpisov, napríklad jazdu v protismere.



Ako hovorkyňa upozornila, osoba pristihnutá pri priestupku musí, bez ohľadu na to, či so sankciou súhlasí, alebo nie, na výzvu mestského alebo obecného policajta preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti. „Ak doklad pri sebe nemá, je povinná hliadke poskytnúť svoje údaje, na základe ktorých je možné jej totožnosť overiť. Ide o základný krok, ktorý predchádza akémukoľvek ďalšiemu riešeniu priestupku,“ uviedla.