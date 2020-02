Radíme: Výmenný lístok netreba k psychiatrovi ani ku kožnému lekárovi

Bratislava 10. februára (TASR) – Výmenný lístok pacient nepotrebuje pri návšteve gynekológa, stomatológa, kožného lekára, psychiatra a ani pri návšteve očného lekára, ale len v prípade, ak ide o predpis okuliarov. Rovnako nie je potrebný ani pri úraze, ak na ošetrenie pacient príde do 24 hodín, pri liečení osôb, ktoré si vyžadujú sústavnú liečebnú starostlivosť, či pri ochrannom ambulantnom liečení, napríklad pri odvykacích kúrach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Na lístku by mal byť uvedený stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia, a tiež odôvodnenie odporúčania. Za vystavenie výmenného lístka pacient neplatí žiaden poplatok.



Hovorca Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Boris Chmel doplnil, že v systéme ezdravie je od začiatku používania systému evidovaných viac ako 292.000 výmenných lístkov.