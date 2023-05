Radíme: Vysoký krvný tlak treba liečiť, pacient o ňom často nevie

Bratislava 10. mája (TASR) - Vysoký krvný tlak je potrebné liečiť, pacient však o ňom často nemusí vedieť. Arteriálna hypertenzia sa často zistí náhodne, napríklad pri predoperačnom vyšetrení alebo vyšetrení z iných dôvodov. Upozornila na to Edita Príhelová z bratislavského preventívneho centra Agel Clinic.



"Pacient o nej nemusí vôbec vedieť, lebo nemá žiadne príznaky, alebo sú len mierne ako únava, zadýchanie sa pri chôdzi miernym tempom, občasné bolesti hlavy, ktoré pacient môže pripisovať stresu či vyčerpanosti. Často príde na pohotovosť až pri krvnom tlaku nad 170 – 180, lebo pociťuje bolesť na hrudníku, návaly horúčavy do hlavy alebo závraty, bolesti hlavy často lokalizované v záhlaví. Môže mať tiež rozmazané videnie, napínanie na vracanie, pocit slabosti," priblížila.



Apeluje preto na pravidelné meranie krvného tlaku. Mal by sa merať približne trikrát denne v domácom prostredí. Namerané hodnoty sa odporúča zaznamenávať. Za normálny krvný tlak sa považuje hodnota 120/80 mmHg, za hypertenziu sa označuje tlak od 140/90 mmHg.



Artériovú hypertenziu netreba podľa lekárky podceňovať, pretože následky z neliečeného ochorenia môžu byť fatálne. Poukázala pritom na dva typy liečby - nefarmakologickú, ktorá spočíva v zanechaní fajčenia či znížení hmotnosti, a farmakologickú, pri ktorej sa využívajú liečivá. "Farmakologická liečba hypertenzie má určitú postupnosť. Okrem nameraných hodnôt krvného tlaku sa zohľadňujú sprievodné ochorenia, vek pacienta, kontraindikácie liekov. Pri nastavovaní na liečbu sa pristupuje individuálne," dodala.