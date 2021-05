Radíme: Z 13. a 14. platu treba odviesť zdravotné odvody

Bratislava 26. mája (TASR) - Z 13. a 14. platu je potrebné odviesť zdravotné odvody. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorý zrušil oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov a zdravotných odvodov. TASR o tom informoval hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matej Neumann.



"V praxi to znamená, že tieto mzdy vyplatené zamestnancom v roku 2021 a neskôr, sú súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľ je povinný aj z tohto príjmu odviesť preddavok na poistné," vysvetlil s tým, že preddavok na poistné je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac.



V prípade, ak zamestnávateľ nemá určený presný deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.



Zdravotné odvody, teda preddavky na poistné, je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne, poštovou poukážkou na príslušnú pobočku, prípadne v hotovosti alebo platobnou kartou na kontaktnom mieste.



Pri platení preddavkov na poistné na zdravotné poistenie je variabilným symbolom zamestnávateľa identifikátor oznámený pri prihlasovaní sa do zdravotnej poisťovne. Pri platení preddavku na poistné na zdravotné poistenie je špecifickým symbolom zamestnávateľov obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený.