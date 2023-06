Radíme: Zdravie čreva vplýva aj na pečeň, dôležité je stravovanie

Bratislava 19. júna (TASR) - Pri udržiavaní zdravia pečene je dôležitý aj črevný mikrobióm. Nerovnováha v komunite črevných mikróbov môže viesť k narušeniu črevnej bariéry. "Keď je narušená, škodlivé látky sa môžu dostať do krvného obehu a cestovať do iných orgánov, vrátane pečene. Pečeň je zodpovedná za filtrovanie krvi a odstraňovanie toxínov a odpadových produktov. Keď je však pečeň vystavená vysokým hladinám toxínov, môže dôjsť k jej preťaženiu a poškodeniu," upozornil gastroenterológ Ladislav Kužela.



Ozrejmil, že dysbióza môže napríklad viesť k zvýšeniu prozápalových imunitných buniek v čreve, ktoré môžu cestovať do pečene a prispieť tak k zápalu a poškodeniu pečene. "Celkovo môže dysbióza viesť k poškodeniu črevnej bariéry a ochoreniam pečene prostredníctvom rôznych mechanizmov, vrátane zvýšenej expozície škodlivým látkam, produkcie škodlivých metabolitov a zmien v imunitnom systéme čreva," povedal Kužela.



Vysvetlil, že narušenie črevných spojov a následné črevné presakovanie môže mať aj rôzne iné následky, ako sú napríklad alergia na jedlo, intolerancia jedla, migréna, chronický únavový syndróm, astma alebo vznik ekzému. "Stále častejšie sa popisuje aj vzťah medzi syndrómom zvýšenej priepustnosti čreva a syndrómom dráždivého hrubého čreva, Crohnovou chorobou, celiakiou, cukrovkou a chronickými ochoreniami pečene ako nealkoholové stukovatenie pečene. Taktiež je tento syndróm spájaný s mentálnym zdravím a stavmi, ako sú úzkosť alebo depresia," doplnil Kužela.



Črevný mikrobióm hrá kľúčovú úlohu aj v metabolizme žlčových kyselín. Môže tiež napríklad ovplyvniť metabolizmus pečene ovplyvňovaním produkcie určitých enzýmov a hormónov.



Slováci majú často problémy s pečeňou aj pre jej nealkoholové stukovatenie, ku ktorému dochádza, keď sa v pečeňových bunkách nahromadí tuk. "Stukovatenie pečene môže byť spôsobené aj inými faktormi, ako je nadváha a obezita. K hromadeniu tuku v pečeni môžu viesť napríklad určité dedičné stavy, bez ohľadu na hmotnosť. Príčinou vzniku steatózy môže byť aj strava s vysokým obsahom cukru, rafinovaných uhľohydrátov a nasýtených tukov. K ďalším príčinám patrí pravidelná a nadmerná konzumácia alkoholu a tiež užívanie niektorých liekov," ozrejmil Kužela.



Priblížil, že pre pečeň je dobré udržiavanie zdravej črevnej mikrobiálnej komunity prostredníctvom aj čo najrozmanitejšej rastlinnej stravy. Zdraviu pečene tiež možno pomôcť esenciálnymi fosfolipidmi.



K vzniku nerovnováhy v komunite črevných mikróbov prispieva najmä strava chudobná na vlákninu alebo, naopak, strava bohatá na spracované jedlá, ako sú napríklad priemyselne vyrábané keksy, chleby či predpripravené jedlá. "Oba tieto vyvolávajúce činitele priam útočia na črevnú bariéru, a to v podstate hneď z dvoch strán. Na jednej strane útočia tým, že podporujú rast ´zlých´ (zápalových) mikróbov v čreve a na strane druhej doslova aktívne vedia črevnú bariéru aj odbúravať," zhrnul Kužela.