Radíme: Ženské zdravie je podmienené hormonálnymi zmenami

Bratislava 1. marca (TASR) - Dysmenoreou, teda výnimočne intenzívnou bolesťou pri menštruácii, trpí podľa odhadu vedcov približne 60 percent žien. Tento stav sprevádzajú silné kŕče, bolesti hlavy, nevoľnosti, ale i iné príznaky. Hormóny však majú vplyv na ženy nielen počas menštruácie, ale celého mesiaca. Upozornila na to všeobecná lekárka pre dospelých z Preventívneho centra Agel clinic v Bratislave Neli Gheorghieva.



"Ženské telo podlieha prirodzenému mesačnému cyklu, pričom každá jeho časť má svoje zákonitosti. Počas menštruácie nie je napríklad dobré plánovať odber krvi, ani chirurgický výkon. Jednak dochádza k úbytku krvi, ale aj k horšiemu hojeniu rán. V tomto čase sa dokonca neodporúčajú ani kozmetické procedúry," pripomenula lekárka.



Na základe skúseností doktorky sa niekoľko dní pred menštruáciou zvyknú zhoršovať aj bolesti pri reumatoidných ochoreniach, ako aj bolesti hlavy. "Vplyvom hormonálnej búrky zadržiava ženské telo vodu. Niektorým sa preto hmotnosť zvýši o dva až štyri kilogramy," doplnila Gheorghieva.



Dysmenorea trápi ženy bez ohľadu na vek, začína už u veľmi mladých dievčat, no niekedy ju dokáže zmierniť až tehotenstvo a následný pôrod. Celkovo je však dôležité ženu v tehotenstve sledovať. "Ženy s anamnézou arteriálnej hypertenzie a zvýšenými hladinami glukózy v tehotenstve potrebujú ďalšiu dispenzarizáciu a starostlivejšie sledovanie všeobecným lekárom, keďže majú vysoké riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus," zdôraznila Gheorghieva.



V Moldavsku, rodisku lekárky, existuje úzka spolupráca medzi všeobecnými lekármi a gynekológmi. "Dokonca tam všeobecní lekári vykonávajú prehmatanie prsníkov, keďže svoje pacientky vidia častejšie ako raz do roka pri preventívnej prehliadke, a tie majú voči nim vybudovanú dôveru," priblížila lekárka.



Doktori tak podľa nej zvykli zachytiť nálezy rakoviny prsníka v skorých štádiách, ktoré boli dobre liečiteľné. "Základ je, aby sa palpácia prsníka vykonávala až po odznení menštruácie, keď sú prsia nebolestivé a dobre priehmatné," uzavrela.