Radíme: Ženy by mali počas tehotenstva dbať na správne sedenie

Bratislava 22. novembra (TASR) - Počas tehotenstva by ženy mali dbať na správne sedenie a dodržiavať pri tom niekoľko zásad. Pomôcť môžu ergonomické či balančné stoličky, prípadne umiestnenie vankúša medzi stoličku a chrbát. Upozorňujú na to odborníci s tým, že nesprávne sedenie môže spôsobiť viaceré komplikácie.



"Pri sedení by mala mať tehotná žena opretý chrbát, aby sa jej uvoľnili chrbtové svaly a nohy by mali byť v 90 stupňom uhle opreté priamo o zem. Ak je budúca mamička pri sedení uvoľnená a sedí pohodlne, organizmus sa dostatočne prekrví a svaly regenerujú,“ uviedol odborník z Centra zdravého sedenia Marián Čaniga.



Medzi zlozvyky patrí napríklad prekladanie nohy cez nohu, hrbenie sa alebo nakláňanie sa k obrazovke monitoru. "V prípade, že chrbtica nie je v správnej polohe, ochabnú svaly a chrbtica sa začne postupne vychyľovať. To vedie k vzniku skoliózy či zväčšenej bedrovej lordózy," poznamenala fyzioterapeutka Katarína Hanuliaková s tým, že vždy, keď majú ženy príležitosť sa prejsť a ponaťahovať, mali by tak spraviť.



Odborníci upozorňujú, že nesprávne sedenie môže skomplikovať aj pôrod. "Okrem neideálneho stočenia bábätka, tehotná žena, ktorá musí dlho sedieť, má spomalené trávenie, objavuje sa reflux, opuchy dolných končatín, výrazný tlak na kostrč a symfýzu. To spôsobuje aj celú sériu ďalších problémov, ktoré môžu skomplikovať pôrod," vysvetlila Hanuliaková.



K správnemu sedeniu podľa Čanigu napomáhajú najmä ergonomické zdravotné stoličky s dynamickým alebo balančným sedením. "Ak nemajú dobrú ergonomickú stoličku, majú tendenciu sedieť s podsadenou panvou. Tým, že si žena vyrovnáva driekovú lordózu svojim posedom, dieťatku bráni v správnom nasmerovaní hlavičkou dolu," priblížila Hanuliaková.



Budúce mamičky môžu tiež sedávať na fit lopte, avšak mali by byť opatrné. "Fit lopta je vynikajúca pomôcka pri cvičení a pri sedení ste vlastne stále aktívny. Chýba však chrbtová opierka a podrúčky. Viesť to potom môže k bolestiam chrbtice," upresňuje Čaniga. Dodal, že pri fitloptách aj balančných stoličkách ide o vratké sedenie a hrozí nebezpečenstvo pádu, preto je potrebná opatrnosť.