Radíme: Jedným z postupov, ako utlmiť chronickú bolesť, je blokovať ju

Zvolen 14. júna (TASR) - Jedným z postupov, ako utlmiť chronickú bolesť, je zablokovať ju. Do ambulancie väčšinou prichádzajú pacienti, ktorých dlhodobo liečia ortopédi, neurológovia i reumatológovia. Upozorňuje na to lekárka Alexandra Rozinová, algeziologička z ambulancie chronickej bolesti Nemocnice AGEL Zvolen.



Ako priblížila, operácie z rôznych dôvodov nie sú pre týchto ľudí vhodné a lieky im na bolesť nezaberajú. Chronická bolesť je podľa jej slov v súčasnosti samostatné ochorenie a liečia ju podávaním liekov, rehabilitáciami a intervenčnými postupmi. "Používame ich v rôznych kombináciách podľa povahy a pôvodu bolestivého stavu," spresnila. Medzi intervenčné metódy patria napríklad blokády nervových koreňov či infiltrácia spúšťových bodov bolesti. "Pôvodne ich využívali v anestézii pri operačných výkonoch. Overená je však aj liečba chronickej bolesti," objasnila.



Algeziologička poznamenala, že základnými liekmi pre blokády sú lokálne anestetiká. Sú to látky, ktoré pôsobia na nervové bunky. "Blokujú vznik a šírenie nervových vzruchov, ktoré sú zodpovedné za vnímanie bolesti, jej spracovanie v mozgu a reakcii organizmu, ako bolesť spracuje," vysvetlila. Okrem nich využívajú lekári aj protizápalový a proti opuchu pôsobiaci efekt kortikosteroidov. "K navodeniu blokády nervov lieky podávajú do ich tesnej blízkosti v rôznej koncentrácii a v rôznom objeme," konštatovala.



Blokády využívajú lekári pri bolestiach hlavy, ktorá vychádza z krku. "Medzi najčastejšie diagnózy, ktoré môžeme ovplyvniť, sú chronické bolesti ramenného kĺbu," zdôraznila Rozinová. Informovala, že na nohe dokážu zmierniť chronické bolesti bedrového a kolenného kĺbu. Je tiež jednou z metód liečby u pacientov s bolesťami driekovo-krížovej časti chrbtice. Prejavuje sa dráždením, ktoré spôsobuje vysunutie platničky s vyžarovaním do nôh. "Ak po aplikácii anestetika bolesť neustúpi, pôvod bolestí je niekde inde a podľa toho môžeme zvažovať iný spôsob liečby," uzavrela.