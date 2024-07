Radíme:Obsah lekárničky treba prispôsobiť aktivitám i počtu účastníkov

Bratislava 1. júla (TASR) - Obsah lekárničky treba počas leta prispôsobiť aktivite, ktorej sa človek ide venovať. Pri športoch by v nej nemali chýbať obväzy, náplasti či dezinfekcia. Dobré je takisto pribaliť lieky na ošetrenie štípancov či spálenej kože od slnka. Pripomenul to Slovenský Červený kríž (SČK).



"Obsah lekárničky vždy prispôsobte nielen počtu účastníkov, ale aj aktivite, ktorej sa budete venovať," radí SČK. Pri športových aktivitách je podľa neho pre jednu osobu potrebné pribaliť desať kusov náplastí rôznych rozmerov, dva kusy hydrofilného obväzu, jeden elastický obväz, trojrohú šatku, sterilný gázový štvorec, štyri čistiace tampóny a izotermickú fóliu. Chýbať by nemal ani pár latexových rukavíc, dezinfekčný sprej a nožničky.



Súčasťou lekárničky by mali byť aj voľnopredajné lieky proti horúčke, bolesti a alergii, rovnako pravidelne užívané lieky. "V lete je dobré pribaliť aj lieky, ktorými ošetríte štípance, popáleniny od slnka a črevné virózy," dodal SČK. Radí takisto pribaliť univerzálne očné kvapky a hroznový cukor.