Radíme:Seniori sú na dehydratáciu náchylnejší, pitný režim je dôležitý

Bánovce nad Bebravou 3. apríla (TASR) - Seniori sú na dehydratáciu náchylnejší, skomplikovať im môže ich celkový zdravotný stav. Pitný režim by si mali preto strážiť, aby sa tak vyhli kolapsu či narušeniu biologických procesov v tele. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých a riaditeľka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Mina Bobocká.



Obzvlášť rizikovou skupinou, u ktorých hrozí dehydratácia, sú geriatrickí pacienti. Ide zväčša o pacientov s viacerými chronickými ochoreniami, ktoré sa v kombinácii s nedostatočným pitným režimom môžu výrazne zhoršiť. "Pocit smädu nie je vo všeobecnosti dostatočným dôkazom toho, či človek pije dosť tekutín. Zvyčajne ho pociťujeme až vtedy, keď má telo vody naozaj nedostatok. Starší ľudia pritom smäd cítia ešte menej, následkom čoho sú na dehydratáciu náchylnejší," vysvetlila Bobocká.



Dehydrovaný človek podľa nej menej močí, zvyšuje sa mu tep, znižuje krvný tlak a okysličenie krvi, ktorá je zároveň hustejšia a viac zaťažuje srdce. "Starší ľudia užívajú množstvo liekov, ktoré organizmus zaťažujú, často ich trápi vysoká hladina sodíka, užívajú lieky na odvodnenie. Keď organizmus nie je dostatočne hydratovaný, hrozí nielen kolaps, ale aj narušenie mnohých biologických procesov v tele. To sa môže negatívne podpísať pod celkový zdravotný stav aj prognózy pacientov," upozornila.



Seniorom odborníci neodporúčajú piť tekutiny nárazovo, ale radšej menej a pravidelne. Je potrebné, aby vodu mali stále po ruke, obzvlášť, ak majú problém s pohybom. "Mám vo zvyku pacientom poradiť, aby si ráno napustili fľašu vody, lebo si tak vedia ľahšie skontrolovať, koľko tekutín vypili. Vhodné je tiež konzumovať ovocie, zeleninu a polievky," odporučila Bobocká.



Naopak, čierny čaj, káva či alkohol podľa nej dehydratáciu organizmu ešte viac podporia. "O stave hydratácie veľa napovie samotné telo. Moč by nemal byť koncentrovaný, jazyk suchý a biely a pokožka je pri dostatočnom pitnom režime elastická," dodala.