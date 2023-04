Radio Slovakia International si pripomína 30 rokov vysielania do sveta

Bratislava 28. apríla (TASR) - Radio Slovakia International (RSI) si vystúpením Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pripomenie v piatok (28. 4.) 30 rokov vysielania zo Slovenska do sveta. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



"RSI sa za 30 rokov stalo trvalou súčasťou programovej ponuky RTVS. Jej dôležitosť podčiarkuje aj záujem štátu o takého vysielanie," myslí si generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Význam tejto programovej služby je podľa neho čoraz zrejmý najmä v poslednom období, "keď je dôležité, aby poslucháči dostávali overené, pravdivé a objektívne informácie".



Vysielanie o Slovensku prúdi do sveta v piatich svetových jazykoch, a to v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, španielčine a aj v slovenčine. "Pre Slovákov žijúcich vo svete je Radio Slovakia International už 30 rokov mostom s ich domovinou a pre cudzincov, ktorí pracujú na Slovensku, je zdrojom každodenných správ o krajine, v ktorej žijú," poznamenal Púchovský. Na redaktorov rádia sa podľa neho obracajú aj kolegovia zo zahraničných médií, napríklad z BBC či Deutsche Welle.



Za 30 rokov si rádio našlo svojich stálych poslucháčov, ktorí sa združujú cez záujmové kluby alebo krajanské spolky. "Rastie však aj počet nových poslucháčov, ktorým vysielanie RSI pomáhal v ťažkom období pandémie či vojny na Ukrajine," priblížil Púchovský.