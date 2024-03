Rádio_FM rozdelilo ocenenia Rádiohlavy za rok 2023

Bratislava 15. marca (TASR) - Verejnoprávne Rádio_FM ocenilo v piatok večer (15. 3.) laureátov 16. ročníka Radio_Head Awards. Galavečer bol prezentáciou slovenskej hudby, ktorú táto rozhlasová stanica vysiela. Celkovo rozdali organizátori štyri hlavné ceny, novinársku cenu a sedem žánrových ocenení. Ocenili aj úspešné ženy za ich prínos do hudby.



V kategórii album roka 2023 získal za platňu Cigán ocenenie Fvck_Kvlt, ktorý je známy aj ako spevák punkovej kapely The Wilderness. Okrem poslucháčskej ceny za tento album dostal Fvck_Kvlt aj cenu novinárov. V kategórii skladba roka bolo ocenené zoskupenie Berlin Manson x FVLCRVM za pieseň Hotel Kyjev. Objavom roka je spevák Erik Šulc, známy aj zo skupiny Medial Banana, ocenenie debut roka získal Vojtík z Detvy za album Kvety z Podpoľania.



O víťazoch v žánrových kategóriách tradične rozhodovali odborné poroty. V kategórii world music si sošku rádiohlavy odniesla formácia Ondro a kamaráti za nahrávku Pod obločkom, v kategórii folková hudba bola ocenená dvojica Katarína Koščová a Dano Špiner za platňu Krehkosť. Žánru Hard and Heavy kraľovala kapela IONS s albumom Counterintuitive, v kategórii elektronická hudba dostala ocenenie Neraev za nahrávku Who's Irene?



Súčasťou udeľovania Rádiohláv boli aj tri ocenenia, ktoré zastrešovalo Rádio Devín. Za jazzovú hudbu bol ocenený Alan Bartuš za album Born In Millennium, v kategórii klasická hudba cenu získal Ladislav Fančovič za nahrávku Ernő Dohnányi: Piano Concertos Nos. 1 & 2, v kategórii experimentálna hudba bol ocenený Miroslav Tóth za album Nemiesta.



Špeciálne ocenenie za prínos do hudby získali promotérka a manažérka Táňa Lehocká, pesničkárka, speváčka, skladateľka aj redaktorka Soňa Horňáková a operná režisérka Sláva Daubnerová.



Cenu Nadácie Advance Investments získala Gréta Pogany, cenu SOZA za prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry si prevzala pesničkárka Zuzana Homolová. Víťazi Radio_Head Awards 2023 boli odmenení soškami, ktoré podľa návrhu Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická.