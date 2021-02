Rádio_FM zverejnilo nominácie 13. ročníka Radio_Head Awards

Bratislava 15. februára (TASR) - Rádio_FM zverejnilo nominácie 13. ročníka hudobných cien Radio_Head Awards. Nominácie v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka vzišli z poslucháčskeho hlasovania. Svoje nominácie v kategórii Album roka vybrali aj zástupcovia médií. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Najväčšie šance na zisk hudobných cien majú Billy Barman, Gleb, Fallgrapp či Le Payaco, ktorí sa s minuloročnými nahrávkami dostali do nominácií v hlavnej kategórii Album roka. Päticu nominovaných uzatvára Katarzia. "Poslucháči sa tento rok vzácne zhodli aj s novinármi, ktorí hlasovali takmer identicky a v kategórii Album roka v rámci Ceny novinárov Gleba nahradil Fvck_Kvlt," dodal Púchovský.



Skupina Billy Barman tradične bodovala aj v kategórii Skladba roka, v ktorej má nominované hneď dve skladby. Poraziť ich môžu Fallgrapp či Gleb.



Objavom roka sa stane niekto z pätice Nina Kohoutová, Timea, Varkocs, Sinner Self a Duch. Medzi päť najlepších debutov roka 2020 sa dostali albumy od kapely Drť, Taomi, projektu Toello, dvojice Kristin Lash & Jacob Grey a Kvaskova.



K nomináciám v poslucháčskych kategóriách po prvom kole pribudli aj finálové nominácie žánrových kategórií World Music/Folk, Hard&Heavy, Hip Hop/Rap/RnB, Elektronická hudba, Experimentálna hudba, Jazzová a Klasická hudba. Nominácie si odniesli Blame Your Genes, Dephzac, FVLCRVM, David Kollar, Rust2dust, Ivan Šiller či Miroslav Tóth.



Víťazov Radio_Head Awards 2020 spozná verejnosť 16. až 17. apríla v Slovenskom rozhlase. "Slávnostné udeľovanie cien prebehne vzhľadom na aktuálnu situáciu bez účasti verejnosti. Podobne prebehol aj uplynulý ročník, ktorý bolo možné sledovať len on-line," poznamenal Púchovský.