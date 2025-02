Radiológ: Mamograf nesmie byť starší ako 10 rokov a musí byť digitálny

Bratislava 14. februára (TASR) - Mamograf nesmie byť starší ako desať rokov a musí byť digitálny. Svoje špecifikácie musí mať aj výstupová a popisovacia konzola. Skríningové pracovisko musí mať aj ultrazvukové vyšetrenie, pričom ultrazvuk musí tiež spĺňať určité technické normy. Musí spĺňať aj určité počty vyšetrení. Na Slovensku zatiaľ platí, že musí robiť aspoň 3000 mamografií ročne. Upozornil na to rádiológ skríningového pracoviska Trnava Marek Kopáčik s tým, že musí mať aj adekvátne vyškolený personál.



"Rádiologické asistentky musia mať certifikát a to isté platí aj pre lekárov. Na pracovisku musí byť minimálne jeden lekár, ktorý má certifikáciu a skúsenosti. Zo zákona je povinné aj dvojité čítanie - čiže výsledky vidia dvaja lekári," priblížil rádiológ. Dodal, že u negatívnych klientok musí dať takéto pracovisko výsledok do troch pracovných dní.



Problém je podľa jeho slov s ďalšími asi sto pracoviskami, kde majú mamografy, ktoré nie sú certifikované a tieto takzvané šedé pracoviská neprešli auditom, pričom ženy sa často dostanú práve na tieto pracoviská, kde nie správny prístup ani výstup vyšetrení.



Ako vysvetlil, problém je napríklad v troch časových rovinách. Tými sú dlhá čakacia doba na vyšetrenie, čakacia doba na samotnom pracovisku a následne aj čakanie na vyhotovenie výsledkov. "Pacientka nemôže čakať na vyšetrenie polroka. Keď sú to dva mesiace, tak sa to dá stráviť, ale Česká republika má napríklad priemer 19 dní. Nemôže tiež prísť na vyšetrenie a čakať tam tri hodiny. Ak to tak bude, nepôjde tam. Musí byť vyšetrená do 30 minút," skonštatoval.