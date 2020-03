Rádiové okruhy RTVS sa zapoja do iniciatívy Nikdy nebudeš kráčať sám

Bratislava 19. marca (TASR) - Mnohé verejnoprávne rádiá v Európe sa v piatok 20. marca zapoja do spoločnej aktivity, ktorou preukážu jednotu a podporu úsiliu o zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. V piatok o 8.45 h Rádio Slovensko, Rádio Devín, všetky tri Rádiá Regina, Rádio_FM a Rádio Patria zahrajú pesničku You'll Never Walk Alone (Nikdy nebudeš kráčať sám) od skupiny Gerry & the Pacemakers. S nápadom prišiel Sander Hoogendoorn, moderátor rannej šou stanice 3FM verejnoprávneho holandského rozhlasu NPO, ktorý je členom Európskej vysielacej únie (EBU). TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



„Všetci musíme urobiť, čo je v našich silách, aby sme prekonali túto krízu. Veci ako táto jednoducho presahujú hranice rozhlasu. Preto som si pomyslel, že prečo by všetky rozhlasové stanice v ranných reláciách nezahrali tú istú pieseň súčasne. You'll Never Walk Alone by mohla osloviť tých, ktorí robia neuveriteľnú prácu v zdravotníctve, tých, ktorí sú chorí alebo nemôžu ani na chvíľu opustiť svoje domovy,“ vysvetlil Hoogendoorn.



Slovenský rozhlas sa pridá k viac ako stovke rádií v Holandsku, Spojenom kráľovstve, Luxembursku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Belgicku, Estónsku, Bulharsku, Gruzínsku, Portugalsku, Poľsku, Švajčiarsku, Dánsku, Írsku, Francúzsku, Turecku, Fínsku a Lotyšsku.



„Každý prejav spolupatričnosti poteší, a to nielen v súčasnej situácii. Aj preto sme ústretovo prijali iniciatívu Európskej vysielacej únie,“ poznamenal programový riaditeľ Slovenského rozhlasu Michal Dzurjanin.



„Sme veľmi hrdí na to, že na našu iniciatívu s nadšením reagovalo toľko rozhlasových staníc v celej Európe. Dúfame, že tento piatok o 8.45 h si všetci v Európe spoločne zaspievajú a pocítia, že v tejto kríze nie sú sami,“ dodal Hoogendoorn. Hashtag pre túto iniciatívu je #neverwalkalone.



Skladbu You'll Never Walk Alone nahrala skupina Gerry & The Pacemakers v októbri 1963. Autormi piesne je dvojica Rodgers a Hammerstein a prvýkrát zaznela v roku 1945 v muzikáli Carousel. Pacemakers s ňou viedli štyri týždne anglický rebríček, prvá bola aj v Austrálii. Túto formáciu založil v Liverpoole v roku 1959 gitarista a skladateľ Gerry Marsden. Gerry & Pacemakers boli na začiatku 60. rokov súpútnikmi aj konkurentmi skupiny Beatles. Spolu vystupovali v známom liverpoolskom Cavern Clube. Od júna 1962 bol aj ich manažérom Brian Epstein, manažér skupiny Beatles. Presadili sa v roku 1963, v apríli viedli anglický rebríček s piesňou How Do You Do It, dva mesiace nato viedli anglickú hitparádu opäť so skladbou I Like It, You'll Never Walk Alone bola ich tretia jednotka. Rozišli sa v roku 1967, v roku 1972 sa vrátili na hudobnú scénu.