Radovan Sloboda ocenil uvoľňovanie opatrení na štadiónoch a pre deti

Bratislava 23. júla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Radovan Sloboda (SaS) ocenil uvoľňovanie pravidiel vstupu pre divákov na štadióny. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zverejnil nové vyhlášky, ktoré prinášajú nové pravidlá pre športové podujatia či testovanie detí.



"Pol roka apelujeme na ústredný krízový štáb a kompetentných, aby sa navýšila divácka kapacita pre šport aj pre kultúru," vyhlásil Sloboda na tlačovej konferencii v parlamente. Ocenil, že konečne sa podmienky uvoľnili.



Zmeny pre športové podujatia najvyšších súťaží platia od piatka 20.00 h. Nutné je preukazovať sa najviac 24 hodín starými PCR alebo LAMP testami. Negatívny výsledok testu možno nahradiť dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 50 percent kapacity divákov. Podmienka najviac 2000 divákov v exteriéri a najviac 1000 v interiéri ostáva v platnosti pre žlté a horšie okresy. Pre zelené okresy sa ruší.



Deti do 12 rokov sa tiež po novom nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území SR vyžaduje. "Toto je veľmi dôležité pre zabezpečenie a organizáciu detských, mládežníckych športových podujatí. Doteraz totiž deti medzi desiatym a dvanástym rokom museli mať tiež PCR test a ako vieme, deti do 12 rokov sa neočkujú," povedal Sloboda. Vyzval organizátorov podujatí, aby dodržiavali tieto opatrenia.