Radovan V. a Ladislav A. stoja opäť pred súdom za vraždu R. Niguta
Polícia po Nigutovi pátrala dlhých deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. septembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok vrátil ku kauze úkladnej vraždy člena zločineckého gangu Róberta Niguta a pokusu úkladnej vraždy gelnického podnikateľa Mariána K. Radovana V., ktorý bol obžalovaný z objednania si oboch skutkov a Ladislava A., ktorý Niguta usmrtil, ŠTS v decembri v roku 2023 oslobodil spod obžaloby. Prokurátor však podal odvolanie. Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a ŠTS vrátil vec späť, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znova rozhodol.
„Pojednáva sa o vrátení veci NS, kedy som vyhral odvolanie, ktoré som podal voči oslobodzujúcemu rozsudku. NS prikázal vo veci znova konať. ŠTS musí opätovne vyhodnotiť výpovede svedkov, ktorých som navrhoval a ktorí usvedčovali obžalovaných zo spáchania žalovaných skutkov,“ konštatoval prokurátor Bohdan Čeľovský.
Radovan V. je na slobode a svoju vinu popiera. „Nikdy som tieto skutky nespáchal,“ vyhlásil ešte v závere procesu v decembri 2023. Prokurátor pre neho v záverečnej reči navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. Obhajkyňa oslobodenie spod obžaloby.
Ladislav A., ktorý si odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny, takisto tvrdil, že zo skutku, tak ako ho popisovala obžaloba, je nevinný. Priznal, že Niguta pripravil o život, ale vraj išlo o zabitie v sebaobrane. Prokurátor mu navrhoval doživotie. Obhajkyňa žiadala oslobodenie spod obžaloby z úkladnej vraždy.
„NS tiež konštatoval, že právna úvaha ŠTS týkajúca sa nutnej obrany Ladislava A. bola nesprávna a nespĺňa to v žiadnom prípade náležitosti nutnej obrany,“ zdôraznil Čeľovský.
Oba vzájomne súvisiace skutky sa stali v roku 2013. Z vraždy Niguta boli pôvodne obvinené štyri osoby, medzi nimi aj František D. mladší a Juraj B., ktorí sa však rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Polícia po Nigutovi pátrala dlhých deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom. Patril medzi vysokopostavených a údajne aj najnebezpečnejších členov východoslovenského zločineckého gangu Róberta Okoličányho. V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Práve on neúspešne strieľal v lokalite Jahodná neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána K. Kostrové pozostatky Niguta vykopali v lete v roku 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila analýza DNA.
