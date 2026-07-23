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Radu Fondu na podporu umenia bude dočasne viesť podpredseda Kleštinec
Predseda Rady FPU Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Do zvolenia nového predsedu Rady Fondu na podporu umenia (FPU) bude na jej čele podpredseda Ľubomír Kleštinec. „Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta,“ informoval TASR poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Potvrdil tiež, že doterajší predseda rady Matúš Oľha sa vzdal svojho postu k 23. júlu. „Naďalej zostáva členom rady a bude sa podieľať na jej práci,“ dodal k Oľhovi Kornaj.
Riaditeľ FPU zároveň zdôraznil, že zmena vo vedení rady nemá vplyv na chod fondu. „Vyhlásené výzvy, prebiehajúce hodnotenia ani vyplácanie schválených prostriedkov nie sú touto zmenou dotknuté. Fond naďalej plní svoje poslanie v plnom rozsahu,“ deklaroval Kornaj.
Predseda Rady FPU Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok vo štvrtok odôvodnil pre TASR mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať.
Potvrdil tiež, že doterajší predseda rady Matúš Oľha sa vzdal svojho postu k 23. júlu. „Naďalej zostáva členom rady a bude sa podieľať na jej práci,“ dodal k Oľhovi Kornaj.
Riaditeľ FPU zároveň zdôraznil, že zmena vo vedení rady nemá vplyv na chod fondu. „Vyhlásené výzvy, prebiehajúce hodnotenia ani vyplácanie schválených prostriedkov nie sú touto zmenou dotknuté. Fond naďalej plní svoje poslanie v plnom rozsahu,“ deklaroval Kornaj.
Predseda Rady FPU Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok vo štvrtok odôvodnil pre TASR mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať.