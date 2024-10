Rezort vnútra sa obáva predraženia obstarávania počítačov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) by mohli viesť k predraženiu nákupu počítačov pre štátnu správu, ktorý pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR. Pôvodný zámer tak rezort nezmenil. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann.



"Rezort vnútra sa hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze zaoberal a vzal predmetné hodnotenie vrátane odporúčaní v ňom uvedených na vedomie. S viacerými závermi a odporúčaniami sa z rôznych dôvodov nestotožnil," vyhlásil Neumann. Prezentované odporúčania by okrem zvýšenia nákladov mohli viesť aj k zníženiu produktivity. Zároveň informoval, že verejné obstarávanie na rámcovú zmluvu spustilo ministerstvo koncom septembra.



Podľa zverejnených dokumentov odhaduje rezort vnútra výšku rámcovej zmluvy na vyše štvrť miliardy eur. Zmluva by umožnila ministerstvu nakúpiť desiatky tisíc počítačov či iného príslušenstva pre celú štátnu správu.



ÚHP zámer v lete posudzoval a vyhlásil, že na nákup techniky pre iné rezorty nemá MV dáta. Odporučil mu, aby ich najprv získal a zabránil tak nákupu zbytočne veľkého množstva zariadení za zbytočne vysoké ceny.