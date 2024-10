Košice 27. októbra (TASR) - Rakovinu prsníka je možné zachytiť už v počiatočnom štádiu, čo výrazne zvyšuje percento vyliečených žien pri čo najmenej agresívnej forme liečby. Okrem samovyšetrenia je dôležité absolvovať aj mamografické vyšetrenie. Pri príležitosti kampane Ružový október, ktorá je venovaná povedomiu o rakovine prsníka, o tom TASR informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK.



Jedným z príznakov ochorenia je asymetria veľkosti alebo tvaru prsníka. "Musíme však pripomenúť, že mierna asymetria je prirodzený stav. Ďalším je hmatná hrčka v prsníku, ktorá je tuhá, nebolestivá, prípadne nepohyblivá voči spodine. Na rakovinu prsníka môže upozorniť zmena farby a tvaru kože, vtiahnutie bradavky, prípadne výtok z bradavky mimo obdobia gravidity a dojčenia," priblížili lekárka Kliniky rádiológie nemocnice v košickej Šaci Nora Lešková a primárka kliniky Tatiana Špakovská.



Pri pravidelnom samovyšetrení prsníkov možno zachytiť už hmatnú hrčku. Do 30. roku života by sa malo vykonávať raz za tri mesiace a po 30. roku raz mesačne.



Mamografické vyšetrenie umožňuje zachytiť už predrakovinové štádium, prípadne nádor malých rozmerov, ktorý si žena nevie sama vyhmatať. Po 40. roku má každá žena pravidelne absolvovať preventívne gynekologické a mamografické vyšetrenia, pričom v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy na karcinóm prsníka či potvrdenej genetickej mutácie by to malo byť raz ročne.



"Sú aj ženy, ktoré na vyšetrenie prichádzajú neskoro, a to z dôvodu, že sa hanbia, bagatelizujú svoje ťažkosti alebo sú negatívne ovplyvnené okolím. Aj v súčasnosti sa však stáva, že žena mamografiu odmieta z dôvodu, že je bolestivá a že predstavuje istú dávku žiarenia. Nie je to pravda," zdôraznili Lešková so Špakovskou.



Podľa nich sú dnešné mamografické prístroje moderné - lopatka, ktorá slúži na stlačenie prsníka, je z mäkšieho materiálu a prispôsobuje sa tvaru prsníka. "Radiačná záťaž pri mamografii je veľmi nízka, nepredstavuje takmer žiadne riziko pre pacientku a benefit vyšetrenia je niekoľkonásobné vyšší," zhodli sa.



Zároveň pripomenuli, že pred mamografickým vyšetrením sa nesmie používať deodorant ani žiadne kozmetické prípravky, ktoré by mohli skresliť výsledok vyšetrenia.



Dvojica lekárok v rámci prevencie pred rakovinou prsníka odporúča aj dodržiavanie správnej životosprávy a racionálnej výživy, dostatok pohybovej aktivity, spánku, oddychu, ako aj vyhýbanie sa stresu.