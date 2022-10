Rakušan: ČR a SR sa dohodli na modernizácii dohody o vracaní migrantov

Praha/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Česko a Slovensko sa dohodli na tom, že sa budú usilovať o modernizáciu dohody o vracaní migrantov. Chcú tiež uzavrieť novú zmluvu o policajnej spolupráci. Uviedol to český minister vnútra Vít Rakušan v piatok na zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Luxemburgu. Spravodajkyňa TASR o tom informuje na základe správy Českej televízie.



"Readmisná dohoda je pomerne stará. To je prvá vec, ktorú je potrebné poznamenať a je potrebné ju definovať lepšie," povedal Rakušan. "My sme sa dohodli, že zostavíme spoločné tímy, ktoré budú pracovať na novej zmluve o policajnej spolupráci. Pokúsime sa modernizovať aj readmisnú dohodu a vyjasniť niektoré miesta, ktoré nie sú formulačne úplne jasné," spresnil český minister obrysy dohody.



Rakušan zopakoval, že Česko readmisné dohody plní. "Za Českú republiku by som chcel povedať: my dlhodobo readmisnú dohodu, či už voči Nemecku alebo voči Slovensku, plníme,“ dodal.



Slovenský minister vnútra Roman Mikulec pred stretnutím ministrov vnútra krajín EÚ povedal, že Slovensko prišlo na rokovania so silným odkazom, aby bola zaistená oveľa prísnejšia ochrana vonkajších hraníc Schengenu.



Cieľom stretnutia je zo slovenskej strany podľa Mikulca prediskutovať otázku ochrany schengenských hraníc, vonkajších hraníc EÚ a s tým spojené otázky narastajúcej migrácie a obnovovania kontrol na vnútroštátnych hraniciach medzi štátmi EÚ.



Český minister vnútra sa na bilaterálnej schôdzke stretol okrem Mikulca aj s nemeckou ministerkou vnútra Nancy Faeserovou. Tá Česko podľa jeho slov uistila, že Berlín nemá v úmysle zaviesť kontroly na česko-nemeckej hranici, píše Česká televízia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)