Rakušan o kontrolách na hraniciach: Museli sme zakročiť

Praha 27. septembra (TASR) - Nikto z nás nemá radosť, že sa zavádzajú kontroly na hraniciach so Slovenskom, ale v tomto prípade sme museli reagovať. Povedal v utorok český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Rakušan pripomenul, že ilegálna migrácia v Českej republike stúpla medziročne o 1200 percent. Hoci Česko podľa ministra rado využíva otvorené hranice Schengenského priestoru, v prvom rade musí teraz myslieť na bezpečnosť občanov.Nariadenie o opätovnom zavedení kontrol na štátnej hranici so Slovenskom má podľa vicepremiéra odradiť prevádzačov, aby používali Česko ako tranzitnú krajinu.dodal šéf rezortu vnútra.Všetkým, ktorí žijú v blízkosti hranice, sa poďakoval za trpezlivosť.dodal Rakušan.Česká vláda v pondelok schválila nariadenie o dočasnom zavedení kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Platiť začne o polnoci zo stredy na štvrtok. Nariadenie je v prvej fáze schválené na desať dní, potom vláda rozhodne o možnom predĺžení. Český premiér Petr Fiala v pondelok uviedol, že opatrenie bude v platnosti na nevyhnutne dlhú dobu.