Rakúske médiá: Na Slovensku vyhrala voľby protestná strana

Viedeň 1. marca (TASR) - Pod názvom "Voľby na Slovensku priniesli víťazstvo protestnej strane Obyčajní ľudia" priniesol v nedeľu materiál o výsledkoch sobotňajších parlamentných volieb rakúsky mienkotvorný denník Der Standard.



Denník vo svojom internetovom vydaní konštatuje, že hnutie OĽaNO je podľa predbežných výsledkov suverénne na prvom mieste, pričom vládna strana Smer-SD sa výrazne prepadla po tom, ako dlhé roky udávala tón na slovenskej politickej scéne a zosun sa jej nepodarilo zataviť ani výmenou na premiérskom poste.



Materiál konštatuje, že hnutie bývalého podnikateľa Igora Matoviča často čelí výčitkám, že nemá jasné ideologické zameranie a tým je nevypočítateľným faktorom v slovenskej politike. Matovičovi sa však zrejme najlepšie podarilo ostrou protikorupčnou rétorikou využiť nálady voličov želajúcich si zmenu.



Volania po zmene silnejú od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pred dvoma rokmi, ktorej vyšetrovanie silne ovplyvnilo predvolebný zápas, približuje aj denník Kronen Zeitung s tým, že po dvojnásobnej vražde sa ukázalo, ako hlboko sa v krajine usadil klientelizmus a korupcia.



"Krone" tiež konštatuje, že OĽaNO dosiahlo volebné víťazstvo zjavne "jasnou protikorupčnou stratégiou" a Matovič sa postavil do pozície protikladu etablovaných strán. Črtajú sa však ťažké koaličné rokovania, keďže Matovič je podľa názoru mnohých nepredvídateľný.



Očakávania náročnej tvorby novej vlády z tohto dôvodu konštatuje aj rakúska verejnoprávna stanica ORF. Podľa nej sa pre vládu strany Smer-SD končí éra po tom, ako od roku 2006 mala v parlamente neustále najväčšie zastúpenie, pričom jej doterajší koaliční partneri neprekročili päťpercentnú hranicu na vstup do Národnej rady.



Denník Kurier vo svojom internetovom vydaní napísal, že po voľbách na Slovensku, ktoré boli "bojom skorumpovanej elity o prežitie", stojí pred "prekvapivým víťazstvom" malá pravicovo-konzervatívna protestná strana OĽaNO.



Der Standard si všíma aj rozdelenie liberálneho tábora na Slovensku a dodáva, že výsledky volieb sú značným sklamaním pre prevažne mladých, mestských voličov a voličky, ktorí dúfali, že túžba po zmene dostane do parlamentu aj koalíciu PS/Spolu.