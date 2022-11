Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so SR do 12. decembra

Viedeň 11. novembra (TASR) - Rakúsko plánuje predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom do 12. decembra. Kontroly na hraniciach Rakúska s Maďarskom a Slovinskom by mali platiť odteraz ešte najmenej pol roka. Rakúskej agentúre APA to v piatok povedal minister vnútra Gerhard Karner, informuje TASR.











