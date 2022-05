Slovenské projekty získali ocenenia za sociálne inovácie SozialMarie

Viedeň 2. mája (TASR) - Slovenský projekt Red Flags občianskeho združenia Slovensko.Digital sa stal v nedeľu víťazom 18. ročníka udeľovania stredoeurópskych cien SozialMarie 2022 pre inovatívne projekty v sociálnej oblasti. Ďalšie dve hlavné ceny získali rakúske vzdelávacie projekty, uviedla pre TASR koordinátorka SozialMarie pre SR Barbora Maťašová.



Projekt Red Flags sa zameriava na zlepšenie efektivity IT projektov v štátnom sektore. Funguje na princípe tzv. strážneho psa a snaží sa riešiť častý problém v regióne strednej Európy – neefektívne míňanie peňazí daňových poplatníkov, a to z dôvodu korupcie, nepochopenia legislatívneho rámca či nedostatku expertízy.



Dve z troch hlavných cien poputujú do rúk projektov pracujúcich vo sfére vzdelávania v Rakúsku - projektu Hobby Lobby a uugot.it.



Ďalšie dva slovenské projekty získali výhru 2000 eur. Ide o projekt Gamifactory vedený inovačnou platformou Impact Games, ktorá dostáva hry a ich metodiku do učebných osnov, aby tak mladých ľudí pútavým spôsobom učili zručnostiam ako tímová práca, etické rozhodovanie či flexibilita. Druhým oceneným je projekt Inkluzívne kino z dielne Kina Úsmev v Košiciach. Je to jediné kino na Slovensku, ktoré má širokú ponuku filmových projekcií vrátane pravidelných premietaní pre nepočujúcich a nevidiacich.



Inkluzívne kino a nevíťazný slovenský projekt rescueROOM navyše získajú ročnú podporu v podobe mentoringu od inšpiratívnych osobností zo Slovenska a Maďarska. Slávnostné odovzdávanie cien SozialMarie sa uskutočnilo ako každý rok 1. mája.



SozialMarie je najstaršie ocenenie pre sociálne inovácie v Európe, ktoré je každoročne udeľované 15 výnimočným projektom. Okrem finančného ohodnotenia projektov celkovou sumou 54.000 eur SozialMarie primárne ponúka verejnú platformu pre sociálno-inovatívne projekty v strednej Európe. Cenu SozialMarie každoročne udeľuje rakúska nadácia Unruhe Privatstiftung.