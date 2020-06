Rakúsko otvorilo hranice so Slovenskom a ďalšími susednými štátmi

Viedeň 4. júna (TASR) - Rakúsko zrušilo kontroly na pozemných hraniciach so všetkými susednými štátmi vrátane Slovenska, ale s výnimkou Talianska. Rozhodnutie rakúskej vlády už platí od štvrtka.



Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v stredu na tlačovej konferencii na margo opatrení zavedených v súvislosti s koronakrízou oznámil: "Pri vstupe do Rakúska nebudú od zajtra nijaké kontroly."



Dodal však, že obmedzenia na rakúskych hraniciach s Talianskom zostanú v platnosti aj naďalej. Tamojšie kontroly sa podľa ministra budú prehodnocovať znovu na budúci týždeň a Viedeň zvažuje možnosť, že na svoje územie pustí ľudí z tých talianskych regiónov, kde sú počty infekcií nízke.



Schallenberg vysvetlil, že rozhodnutie urýchliť otvorenie hraníc ovplyvnil pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v susedných krajinách: na Slovensku, v Česku, Nemecku, Maďarsku, Lichtenštajnsku, Slovinsku a vo Švajčiarsku.



K cestovaniu do krajín ako Chorvátsko a Grécko, obľúbených dovolenkových destinácií Rakúšanov, minister povedal, že vláda o nich rozhodne na budúci týždeň. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.



Rakúsko zatvorilo hranice v polovici marca a zaviedlo aj prísne obmedzenia pohybu občanov, aby tak zastavilo šírenie nového koronavírusu, pripomenula agentúra AFP.